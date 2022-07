Guala Closures acquista Labrenta per crescere nelle chiusure luxury

(Teleborsa) - Guala Closures, multinazionale italiana attiva nel settore della produzione di chiusure per bottiglie di liquori, vino, acqua minerale e olio d'oliva, ha siglato un accordo per l'acquisizione di Labrenta, con l'obiettivo di rafforzare la propria presenza nel segmento delle chiusure luxury. Gli attuali azionisti di Labrenta (Gianni e Amerigo Tagliapietra – rispettivamente CEO e VP Business Development) reinvestiranno in Guala Closures e assumeranno incarichi manageriali nella gestione del segmento delle chiusure luxury.

Fondata nel 1971 da Enzo Tagliapietra a Breganze (Vicenza), Labrenta è un produttore storico di chiusure di alta gamma personalizzabili per liquori, vino, olio, aceto e birra. Con oltre 30 milioni di euro di fatturato attesi nel 2022, Labrenta ha prodotto e venduto chiusure a circa 800 clienti in 70 paesi e ha stabilimenti in Italia, Brasile e Messico oltre ad una presenza commerciale negli Stati Uniti. Nel 2022, ha acquistato Anacorks, società portoghese specializzata nella produzione di sughero per chiusure luxury.

"Labrenta è un'ottima realtà aziendale, innovativa, con un forte radicamento sul territorio, un know-how importante, un team strutturato e un management con una visione strategica di lungo periodo - ha commentato Gabriele Del Torchio, presidente e AD di Guala Closures - L'acquisizione di Labrenta rappresenta per il nostro gruppo un'importante opportunità che contribuirà al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel nostro piano strategico e al rafforzamento della già rilevante presenza nel segmento luxury". "L'attuale stabilimento di Breganze diventerà un importante centro di ricerca, sviluppo e produzione di chiusure luxury per il nostro gruppo", ha aggiunto.

Guala Closures, che ha lasciato l'anno scorso Piazza Affari dopo l'OPA lanciata da Investindustrial, conta attualmente oltre 4.850 dipendenti, opera in 5 continenti attraverso 30 stabilimenti produttivi e, al 31 marzo 2022, ha realizzato un fatturato riferito agli ultimi dodici mesi di circa 710 milioni di euro.