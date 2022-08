Guala Closures, accordo con autorità per apertura nuovo stabilimento in Cina

(Teleborsa) -, multinazionale italiana attiva nel settore della produzione di chiusure per bottiglie di liquori, vino, acqua minerale e olio d'oliva, ha firmato un. La fabbrica e il centro di Ricerca & Sviluppo, situati in una regione rinomata per la produzione di baijiu (il tradizionale liquore cinese), si concentreranno sulla, con una produzione stimata di 130 milioni di tappi all'anno, facendo così dello stabilimento di Chengdu un sito produttivo di livello mondiale pensato appositamente per il mercato cinese.Il nuovo stabilimento si estenderà su una superficie di 13.800 metri quadrati, prevederà l'impiego di 110 dipendenti e un. Il piano conferma anche l'impegno di Guala Closures nello sviluppo territoriale del settore degli alcolici e nel supporto ai clienti presenti in Cina, dove il gruppo opera da oltre 20 anni attraverso lo stabilimento di Pechino."Lo sviluppo del nuovo impianto rappresenta un importante traguardo che ci permette di rafforzare la nostra presenza in Cina - ha commentato l'- Desidero ringraziare Investindustrial e il nostro partner in Cina, CIC, per il loro supporto nella realizzazione di questo progetto. Inoltre, vorrei ringraziare l'Amministrazione della città di Chengdu per il suo prezioso sostegno. Il nuovo stabilimento di Chengdu è pienamente in linea con la nostra strategia, che mira ad unper garantire la massima presenza sul mercato e la maggiore vicinanza possibile ai clienti.Guala Closures, che ha, conta attualmente oltre 4.850 dipendenti, opera in 5 continenti attraverso 30 stabilimenti produttivi e, al 31 marzo 2022, ha realizzato un fatturato riferito agli ultimi dodici mesi di circa 710 milioni di euro.