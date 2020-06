GTS Rail, finanziamento garantito da SACE per ampliamento flotta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Laha erogato undi 6,4 milioni di euro, azienda pugliese specializzata nel trasporto ferroviario.Le risorse consentiranno all'operatore ferroviario didi locomotori e sostenere ladel gruppo GTS, leader in Europa nel trasporto intermodale. Nello specifico, il finanziamento ha permesso didi nuova generazione con elevate performance e basso impatto ambientale."Sono lieto che Banca Popolare di Puglia e Basilicata insieme a SACE, anche grazie al supporto offerto del suo Ufficio territoriale di Bari, abbiano dato concreto supporto al Gruppo GTS per i programmi di espansione della propria flotta di rotabili ", evidenzia il CEO Alessio Muciaccia, piegando che con queste ulteriori tre locomotive la flotta arriva a 18 unità tutte in proprietà.