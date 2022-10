GSK, risultati positivi da candidato vaccino per VRS

(Teleborsa) - La società farmaceutica britannica GlaxoSmithKline (GSK) ha annunciatoper adulti di età pari o superiore a 60 anni. Si tratta di un virus molto diffuso e contagioso, causa comune di infezione dell'apparato respiratorioIl candidato vaccino ha dimostrato un'del tratto respiratorio inferiore da RSV (RSV-LRTD), soddisfacendo l'endpoint primario dello studio."Si tratta di risultati davvero eccezionali dato che oggi l'RSV rimane, nonostante oltre 60 anni di ricerca", ha commentato Tony Wood, Chief Scientific Officer di GSK."Crediamo che con l'elevata efficacia del vaccino dimostrata in questo momento cruciale studio, il nostro candidato al vaccino ha il potenziale per aiutare a, compresi quelli a maggior rischio di esiti gravi a causa della loro età o di comorbidità sottostanti", ha aggiunto.Si contrae la performance di GSK con i prezzi allineati a 1.349,8 centesimi di sterlina (GBX), per. Le maggiori attese vedono un'estensione del ribasso verso l'area di supporto stimata a 1.337,3 e successiva a quota 1.324,9. Resistenza a 1.372,7.