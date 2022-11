GSK aumenta ancora outlook 2022 grazie a contributo vaccino Shingrix

(Teleborsa) - La società farmaceutica britannica GlaxoSmithKline (GSK) ha registratoper 7.829 milioni di sterline nel terzo trimestre del 2022, in aumento del 18% rispetto allo stesso periodo del 2021. L'è stato di 2.605 milioni di sterline, in crescita del 18%, mentre l'è stato di 46,9 p, in aumento del 25%. Il mercato, secondo un consensus fornito dalla società, si aspettava un utile per azione adjusted di 40,1 pence su ricavi di 7,32 miliardi di sterline.Il(per l'herpes zoster) ha generatoper 760 milioni di sterline, rispetto alle previsioni di consensus per 685 milioni di sterline."GSK ha ottenuto un altro trimestre di prestazioni eccellenti, con una, vendite record per il nostro vaccino contro l'herpes zoster, Shingrix, e ulteriori miglioramenti nell'utile operativo rettificato - ha commentato la- Stiamo nuovamente aumentando la nostra previsione per l'intero anno e, rafforzando ulteriormente la nostra fiducia nelle nostre prospettive di performance, guidate dall'espansione globale di Shingrix e dai nuovi lanci previsti, incluso il nostro nuovo vaccino RSV".La societàaumenteranno tra l'8% e il 10% e che l'aumenterà dal 15% al ??17%, escludendo qualsiasi contributo dalla sua attività di soluzioni COVID-19. A luglio, GSK aveva previsto una crescita delle vendite del 2022 dal 6% all'8% e l'utile operativo rettificato in aumento dal 13% al 15%, entrambi aumenti rispetto alle previsioni pubblicate a febbraio.