GSK acquista Sierra Oncology per 1,9 miliardi di dollari

(Teleborsa) - La società farmaceutica britannica GlaxoSmithKline (GSK) ha stipulato un accordo per acquisire Sierra Oncology, società biofarmaceutica quotata al Nasdaq e focalizzata su terapie per il trattamento di forme rare di cancro. Verranno pagati (in contanti) 55 dollari per ogni azione ordinaria, pari a un totale di 1,9 miliardi di dollari. Il prezzo rappresenta un premio di circa il 39% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni di Sierra Oncology del 12 aprile 2022 e un premio di circa il 63% rispetto al prezzo medio ponderato per il volume degli ultimi 30 giorni di negoziazione.

"Sierra Oncology integra la nostra esperienza commerciale e medica in ematologia. Momotinib offre un'opzione terapeutica differenziata che potrebbe soddisfare le significative esigenze mediche insoddisfatte dei pazienti affetti da mielofibrosi con anemia, il motivo principale per cui i pazienti interrompono il trattamento", ha commentato Luke Miels, Chief Commercial Officer di GSK.

Il consiglio di amministrazione di Sierra Oncology ha raccomandato all'unanimità che gli azionisti di Sierra votino a favore dell'approvazione della fusione. Inoltre, azionisti di Sierra Oncology che detengono circa il 28% delle azioni in circolazione hanno deciso di votare a favore dell'approvazione della fusione. GSK considera l'operazione una business combination e prevede che aumenterà l'utile per azione rettificato nel 2024, il primo anno intero previsto per le vendite di momotinib.