GSE, Moneta: Italia tra i primi Paesi europei per efficienza energetica

(Teleborsa) -, Amministratore Delegato di. Il Gestore Servizi Energetici si occupa di promuovere, anche attraverso l'erogazione di incentivi economici, l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili."Per l'efficienza energetica siamo ad un ottimo livello, a mio parere siamo tra i primi paesi europei e anche tra i primi paesi in ambito internazionale tra quelli più industrializzati".Sulha sottolineato: "Noi abbiamo davanti un piano di energia e clima molto ambizioso, dove sia per l'efficienza del settore residenziale e sia per le fonti rinnovabili abbiamo degli obbiettivi importanti, degli obiettivi difficili. Quindi. Il 50% del fotovoltaico nel settore delle rinnovabili è un obiettivo molto importante, che si raggiunge con impianti piccoli, prevalentemente su tutti gli edifici italiani. Questi sono gli impianti che costano di più, quindi anche incentivarli è un impegno importante per le bollette degli italiani".