Gruppo Veronesi, il fatturato sfiora i 3 miliardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Gruppo Veronesi chiude il 2018 con ricavi netti di 2,97 miliardi di euro, una quota di export pari al 16% del fatturato totale, un margine operativo lordo (ebitda) di 157 milioni di euro.Con oltre 8.000 dipendenti e 23 siti produttivi tutti in Italia, l'attività dell'azienda (a cui fanno capo anche i marchi Aia e Negroni) va dalla produzione dei mangimi sino alla trasformazione e distribuzione delle carni e dei salumi.Cresce l’unità alimentare Aia (+3,5% rispetto al 2017) in particolare nelle categorie a più alto valore aggiunto rappresentate dai prodotti trasformati: elaborati, salumeria e ovoprodotti.Il gruppo ha investitio nell’innovazione tecnologica dei siti produttivi 108 milioni di euro (+22% rispetto al 2017), a conferma di una media annua di circa 100 milioni di euro. Dai siti produttivi italiani vengono esportati in 79 Paesi prodotti simbolo del Made in Italy agroalimentare, per un valore di 470 milioni di euro.«Siamo orgogliosi dei risultati positivi raggiunti che confermano la nostra leadership nell’agroalimentare italiano – ha commentato Luigi Fasoli, amministratore delegato del Gruppo Veronesi -. Le linee strategiche focalizzate soprattutto su politica di marca, attenzione ai nuovi stili di consumo, innovazione, ricerca, competitività ed export, si sono dimostrate efficaci per il consolidamento del fatturato e per la reddittività, soprattutto in un anno molto complesso come il 2018. Continueremo ad investire anche nel 2019 con l’obiettivo di continuare a crescere in modo sostenibile ed organico per creare valore nel tempo, portando sulle tavole di milioni di consumatori in Italia e all’estero prodotti di alta qualità, sicuri e preparati con responsabilità».