Gruppo Toto, operazione da 265 milioni di dollari negli Usa su eolico offshore

(Teleborsa) - Il, a seguito del processo di diversificazione delle attività avviato già nel 2010 con l'ingresso nel settore delleper il tramite della controllata, mette a segno un ulteriore colpo negliRenexia, infatti, ha concluso con alcuni fondi gestiti dalla statunitenseun'operazione finanziaria dal valore complessivo di. Tale accordo rafforza ulteriormente non solo, ma anche lo stesso Gruppo Toto, che per la prima volta stringe un patto con un socio esterno.Per Renexia si tratta di un'ulteriore tappa nel percorso di consolidamento della posizione conquistata nel nascente mercato dell'degli Stati Uniti sin dal 2014, anno in cui US Wind Inc. si è aggiudicata una concessione ultra-trentennale per lo sviluppo di un parco eolico (2 GW) nelle acque federali antistanti lo Stato del. Nel 2016 US Wind ha quindi acquisito una simile concessione marina ine, l'anno successivo, ha vinto la gara per la tariffa incentivante OREC lanciata dallo Stato del Maryland. Il tutto continuando in parallelo il processo di sviluppo dei propri parchi offshore.Questa operazione, che permette al Gruppo di concentrarsi ancora di più nel settore delle energie rinnovabili in Italia ed all'estero, prevede unconvertibile fino a 265 milioni di dollari, per finanziare tra il 2020 e il 2022 lo sviluppo dei progetti in essere e altri interventi di sviluppo mirati., Presidente di US Wind e Direttore Generale di Renexia ha dichiarato: "È un'ulteriore conferma che le scelte imprenditoriali in materia di internalizzazione e diversificazione del business, con un forte focus sulla green economy, pagano. Oltre all'importanza strategica e finanziaria dell'operazione, la fiducia nel Gruppo dimostrata da un investitore internazionale del calibro di Apollo è un chiaro messaggio che ci stiamo muovendo nella giusta direzione. Il lavoro svolto sin qui ci ha consentito una valorizzazione implicita delle attività americane del Gruppo Toto, ad oggi, di oltre 1 miliardo di dollari se si considera anche l'operazione dello scorso Dicembre 2018. Valore che, come già riconosciuto da importanti analisti, si moltiplicherà all'esito del completamento del permitting e della costruzione dei nostri parchi offshore"., dirigente di Apollo, conferma: "Siamo lieti di avviare la partnership con Riccardo e il suo team di US Wind per far progredire questo importante progetto e raggiungere gli obbiettivi di produzione energetica da fonti rinnovabili dello Stato del Maryland. Il tutto, per di più, creando centinaia di posti di lavoro ben remunerati e attirando notevoli investimenti nella regione di Baltimora".