(Teleborsa) - Dal prossimo primo aprile, Eugenio Santagata assumerà l'incarico di amministratore delegato di Telsy, società del gruppo TIM. Santagata svolgerà anche il compito di advisor del CEO di Gruppo per lo sviluppo e la gestione dei prodotti e servizi di cybersecurity.



Santagata è stato CEO di CY4Gate e vice direttore generale di Elettronica. Ha conseguito una laurea in giurisprudenza presso l'Università di Napoli, in Scienze Politiche dell'Università di Torino, un MBA alla London Business School e una LL.M alla Hamline University Law School.





Telsy è una società del gruppo TIM che si occupa di ideare e realizzare soluzioni dedicate alla sicurezza delle informazioni, destinate ad applicazioni sia civili che militari.



