Gruppo SOL, risultati in chiaro scuro nel 1° semestre

(Teleborsa) - A due velocità i risultati semestrali del Grupo SOL. La multinazionale che opera nel settore della produzione, ricerca e distribuzione di gas industriali e per uso medico allo stato liquido e gassoso, nel settore dell'assistenza domiciliare, nelle biotecnologie e nella produzione di energia idroelettrica rinnovabile, ha realizzato un più che. Il risultato è positivo sia in Italia, dove le vendite sono cresciute del 3,1%, che all'estero, dove si è registrato un aumento del 12,8%.(€ 2,6 milioni) rispetto a quello del primo semestre 2018.Dal punto di vista finanziario,, di cui € 47,6 milioni a seguito dell'applicazione del principio contabile IFRS 16 – "Leases", a fronte di investimenti ed acquisizioni effettuati nel semestre per € 86,0 milioni e del pagamento di dividendi per € 17,2 milioni. Il rapporto "Debito netto/Patrimonio netto" è pari a 0,59 (0,52 al 30 giugno 2018)."Per il 2019 – ha concluso, Presidente di SOL S.p.A. – ci poniamo l'obbiettivo di confermare la crescita delle vendite e di mantenere la redditività del Gruppo su buoni livelli, proseguendo nei programmi di investimento volti a sostenere lo sviluppo, l'internazionalizzazione, la diversificazione e l'innovazione".