Gruppo Sesa, controllata Var Group acquista Di.Tech

(Teleborsa) - Il Gruppo Sesa ha sottoscritto undel 100% del capitale dida parte della controllata totalitaria, attiva nel settore Software e System Integration. L'operazione si realizzerà, con sede a Bologna ed un capitale umano didi cui oltre 120 occupate nella società controllata Beenear in Romania, è una società attiva nello sviluppo di software e altri servizi informatici per lae vanta fra i maggi ori committenti il. La società ha chiuso il bilancio al 31 dicembre 2019 con ricavi per 19 milioni di euro, un Ebitda di circa 2 milioni, un utile netto dopo le imposte di 487 migliaia di euro.I venditori sono Conad Nord Ovest, Conad Consorzio Nazionale Dettaglianti, Conad Adriatico, PAC 2000A e CE.DI Marche, che congiuntamente detengono oggi il 100% del capitale sociale di Di.Tech.L'operazione prevede, oltre all'acquisizione del 100% di Di.Tech, la stipula di udi durata pari aper l'erogazione di servizi e soluzioni software.Grazie a questa acquisizione, Var Group si rafforza come digital partner di riferimento in Italia nel settore software e business applications per la distribuzione alimentare. L'operazione si inserisce nella strategia di continuo investimento e focalizzazione del Gruppo Sesa sulle aree a maggior valore aggiunto del settore dell'Information Technology, con potenziale di crescita e generazione di valore nel lungo termine.