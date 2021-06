Gruppo Pro-Gest, emesse obbligazioni per 75 milioni di euro

Martedì 29 Giugno 2021, 19:30

(Teleborsa) - Il gruppo Pro-Gest, attivo nella produzione di carta riciclata, cartone ondulato e soluzioni di imballaggio, ha annunciato di aver completato con successo l'emissione da parte della controllata Cartitalia S.p.A. di obbligazioni per un ammontare pari a 75 milioni di euro sottoscritte dalla piattaforma Global Credit di Carlyle. L'operazione odierna fa seguito alle due emissioni effettuate al termine del mese di dicembre 2020 da parte di Cartiere Villa Lagarina S.p.A. e Tolentino S.p.A., rispettivamente per un ammontare in linea capitale pari a 90 milioni e 35 milioni, tutte sottoscritte dalla piattaforma Global Credit di Carlyle.

"Quest'ultima operazione rafforza la struttura del capitale e supporta ulteriormente la capacità del gruppo di realizzare importanti crescite, già a partire dal 2021, nonché la possibilità di cogliere eventuali opportunità di business nel mercato di riferimento - ha commentato Bruno Zago, presidente e fondatore del gruppo - A questi importanti nuovi traguardi, contribuirà senza dubbio anche l'avvenuto rafforzamento della governance, del CdA e del management, così come annunciato in precedenza".