Gruppo OTB torna a livelli pre-pandemia. Investimenti su sostenibilità

(Teleborsa) - Il Gruppo OTB, attivo nel comparto della moda e del luxury con una serie di brand come Diesel, Jil Sander, Maison Margiela, Marni, Viktor&Rolf, le aziende Staff International e Brave Kid, e una partecipazione nel brand Amiri, ha chiuso l'esercizio 2021 con risultati in forte crescita che hanno favorito un ritorno ai livelli pre-pandemia.

L'esercizio ha chiuso con il fatturato a 1.530 milioni di euro, in incremento del 16,2% rispetto al 2020 e in linea con il 2019. L'Ebitda gestionale del Gruppo, al netto delle componenti non ricorrenti, è pari a 258 milioni di euro (+47% rispetto all'anno 2020 e +36% rispetto al 2019). L'Ebit, al netto delle componenti non ricorrenti, ha raggiunto i 94 milioni di euro (in crescita di 80 milioni di euro rispetto al 2020 e di 76 milioni sul 2019).

Il risultato netto si attesta a quota 142 milioni di euro, in crescita di 141 milioni di euro rispetto al 2020 e di 140 milioni di euro rispetto al 2019.

"I valori che da sempre contraddistinguono il Gruppo OTB sono l'impegno nel promuovere creatività, diversità e coraggio, la velocità e l'agilità, il supporto dei talenti e il sostegno dell'intera filiera. Queste saranno le direttrici che guideranno la crescita del Gruppo anche negli anni a venire, con uno sguardo attento alla sostenibilità, che per me è sempre stato un investimento a lungo termine", ha affermato il Presidente del Gruppo OTB Renzo Rosso, aggiungendo "è un cambiamento culturale irreversibile ed è l'unica scelta che abbiamo per continuare a fare impresa domani".

Gli investimenti ammontano a 47 milioni di euro in aumento sia rispetto al 2020 che al 2019, con un focus particolare sullo sviluppo del network retail, sull'innovazione digitale e sulla logistica.

Nonostante investimenti crescenti, la posizione finanziaria netta del gruppo è positiva ed è migliorata di oltre 200 milioni di euro rispetto al 2020, attestandosi a quota 383 milioni di euro, a testimonianza della capacità di generazione di cassa del gruppo.