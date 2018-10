(Teleborsa) - La Consob rende noto che Gruppo Mutuionline, dal 19 ottobre 2018, detiene in portafoglio il 5,422% di azioni proprie, di cui il 5,043% senza diritto di voto, in aumento dal precedente 5,008%.



Sempre in riferimento alla quota del 5,422%, lo 0,379%, senza diritto di voto, è detenuto tramite la società Centro Istruttorie.



