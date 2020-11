Gruppo MutuiOnline, acquisito il 100% di SOS Tariffe

(Teleborsa) - Il Gruppo MutuiOnline ha acquistato il 100% del capitale di SOS Tariffe, storico operatore leader in Italia nella comparazione e promozione di contratti di telecomunicazione ed energia tramite l'omonimo sito web. Mutuionline ha registrato un brillante rialzo in borsa, chiudendo la sessione odierna con un guadagno del 4,95%.

Il prezzo pattuito per l'acquisto delle quote di SOS Tariffe è di 28,7 milioni di euro, di cui 25,7 milioni pagati al closing e 3 milioni trattenuti a garanzia degli eventuali obblighi di indennizzo derivanti dal contratto di compravendita, con rilascio progressivo su un orizzonte di tre anni. In aggiunta, è prevista una componente di prezzo dilazionata, di importo fino a 800mila euro, subordinata all'avverarsi di determinati eventi, che potrà essere corrisposta entro il mese di gennaio 2022

Contestualmente, SOS Tariffe ha rilevato dai fondatori Alberto Mazzetti, Giuliano Messina e Umberto Lentini anche 100% del capitale della società SOS Consulting, detentrice di alcuni asset immateriali utilizzati nell'ambito dell'attività di SOS Tariffe, per un prezzo corrispondente ad un enterprise value 1,4 milioni milioni.

I ricavi consolidati di SOS Tariffe e delle sue controllate (includendo SOS Consulting) sono stati 8,7 milioni di euro nel 2018, 8,2 milioni nel 2019 e 6,3 milioni nella prima metà del 2020, mentre l'EBITDA è stato di 1,4 milioni di euro nel 2018, 0,1 milioni nel 2019 e 1,7 milioni nella prima metà del 2020. Al 30 giugno 2020, la posizione finanziaria netta aggregata di SOS Tariffe e delle sue controllate era di cassa netta positiva per Euro 1,9 milioni.

Per i 12 mesi successivi al closing, i fondatori Alberto Mazzetti, Giuliano Messina e Umberto Lentini continueranno ad operare a beneficio di SOS Tariffe, accompagnandone la transizione all'interno di Gruppo MutuiOnline. Con l'acquisizione di SOS Tariffe, la Divisione Broking aggiungerà nel proprio reporting una nuova linea di business, denominata Comparazione Telco & Energia.

