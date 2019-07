Gruppo Mondadori, perdita ridotta nel semestre ma scendono ricavi

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione del Gruppo Mondadori approva i risultati al 30 giugno 2019. In particolare il risultato netto è in sostanziale miglioramento a -1,9 milioni di euro rispetto a -12,5 milioni di euro al 30 giugno 2018.



I ricavi invece si consolidano a 380 milioni di euro, in calo rispetto al 30 giugno 2018, quando l'ammontare era 390,8 milioni.



Il valore dell'EBITDA adjusted si registra a 13,8 milioni di euro, con un +14% rispetto ai 12, 1 milioni di euro al 30 giugno 2018. Il risultato netto (ante IFRS 16) in significativa crescita con 12,6 milioni rispetto ai 3,5 dell'anno precedente.



Per finire il cash flow ordinario al 30 di giugno è di 34,2 milioni di euro ed è atteso intorno a 45 milioni, creando condizioni sostenibili per un possibile futuro ritorno al dividendo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA