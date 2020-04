Gruppo Menarini, Covid-19: nuovo kit di diagnosi in 20 minuti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -che permette appunto il rapido accertamento della presenza del Covid-19 nelle persone. Strumentoa seguito di un accordo sottoscritto nelle scorse ore tra il. L'apparecchio è già marcato CE ed è strumento di Point Of Care in diagnostica molecolare del Centro di ricerca asiatico.. Questi kit diagnostici utilizzano la tecnologia di reazione più accurata, su, caratterizzate dall'essere di, consentendo lain contesti come, per esempio, pronto soccorso, tende triage, aeroporti, porti, stazioni ferroviarie.per rendere disponibili questi test e salvare vite, in particolare in un momento di crisi come questo"., portando lo screening là dove serve ed eseguendolo in modo veloce e con tecnologie accurate. Grazie allacon Credo Diagnostics Biomedical,, da personale sanitario, questo vienelo strumento rilascia il risultato sul proprio schermo,