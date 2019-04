Magaldi sbarca in Corea del Sud

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Magaldi Power sbarca in Corea del Sud e si aggiudica una commessa da 7 milioni di euro. Il gruppo, specializzato nella produzione di nastri trasportatori per materiali ad alta temperatura, ha firmato con la Doosan Heavy Industries and Construction, una delle principali società industriali coreane, un contratto per la fornitura del sistema di trasporto delle ceneri pesanti prodotte da due caldaie Ultra Supercritiche in costruzione presso la centrale termica a carbone di Gangneung Anin. Le caldaie ognuna dalla potenza di 1040 MW saranno pronte entro il 2023 e saranno fornite dalla Doosan Heavy Industries and Construction insieme alle turbine e alle principali attrezzature della centrale.Il gruppo Magaldi, spiega un comunicato, per ogni caldaia dell'impianto fornirà il sistema Mac (Magaldi Ash Cooler) integrato al sistema Mar (Magaldi Ash Recycling) in modo da garantire oltre all'estrazione e al raffreddamento delle ceneri pesanti anche il ricircolo di queste all'interno delle stesse caldaie. L’azione di ricircolo della cenere pesante all’interno della caldaia produrrà un unico sottoprodotto derivante dalla combustione del carbone, ovvero la cenere leggera, che potrà essere riutilizzata in altri processi industriali, come la preparazione di cemento e di calcestruzzo. In questo modo non sarà più necessario inviarla in discarica o negli invasi artificiali, evitando quindi la dispersione di cenere nell’ambiente.Sin dall’inizio l'obiettivo dell’utilizzatore finale, per far fronte alle problematiche della Corea del Sud dovute al forte inquinamento, è stato quello di costruire una centrale elettrica a carbone di prim'ordine utilizzando tecnologie di ultima generazione in grado di garantire una migliore efficienza energetica e la riduzione di emissioni inquinanti.«Con questo nuovo contratto consolidiamo la nostra presenza nel mercato asiatico, un segmento che rappresenta per noi il 50% del fatturato della divisione Power. Grazie al know-how dei nostri ingegneri proseguiamo nella produzione di impianti ad alto valore aggiunto in grado di fornire soluzioni all’avanguardia in tutto il mondo, nel rispetto delle normative ambientali», ha commentato il presidente del Gruppo Mario Magaldi.