Gruppo MAG acquisisce maggioranza Neosurance

(Teleborsa) - Il Gruppo MAG, broker assicurativo di riferimento per le aziende italiane che operano nel mercato nazionale e internazionale, acquisisce la maggioranza di Neosurance, una insurtech che opera come broker digitale e abilitatore tecnologico in Unione Europea, Regno Unito, America e Far East.

Con l'acquisizione del 50,065% del capitale, MAG contribuirà ad accelerare lo sviluppo di soluzioni innovative a livello di prodotto, processo e canale. L'ingresso del Gruppo MAG va così a ridefinire l'assetto societario, ma viene anche confermata la presenza dei soci fondatori Neosperience e Digital Tech.

Si tratta di un'operazione che contribuirà a promuovere la diffusione del nuovo paradigma distributivo dell'open insurance, volto a proporre a imprese, consumatori, dipendenti e altri intermediari un'offerta di polizze più accessibile, trasparente ed integrata. Da un lato il Gruppo MAG con una spiccata propensione all'innovazione e un approccio mirato ad offrire soluzioni sempre più efficaci e personalizzate. Dall'altro le competenze distintive di Neosurance che, attraverso digitalizzazione e ibridazione di canali di vendita, abilitano la distribuzione B2B2C di polizze innovative – per esempio parametriche e a consumo - mediante app, piattaforme e digital properties delle aziende clienti e partner di entrambe le società.

L'accordo permetterà a Neosurance di accelerare la propria crescita internazionale su un network globale di player assicurativi, riassicurativi e di business partner distributivi, beneficiando di una vasta rete commerciale.

(Foto: by rawpixel on Unsplash)