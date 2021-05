4 Maggio 2021

(Teleborsa) - Il Gruppo Lufthansa ha annunciato l'acquisto di nuovi velivoli a lungo raggio. Si tratta di cinque Airbus A350-900 e cinque Boeing B787-9.

Il primo Boeing 787-9 dovrebbe entrare nella flotta Lufthansa dal prossimo inverno, mentre gli altri nel corso del primo semestre 2022. Con l'ultimo acquisto, sale a 45 aerei il numero degli ordini del Gruppo Lufthansa per Boeing 787-9 e Boeing 777-9. I cinque nuovi Airbus A350-900 (anche in questo caso il totale degli ordini è di 45 aerei) saranno consegnati tra 2027 e 2028. La consegna di altri 107 aeromobili della famiglia Airbus A320 proseguirà fino al 2027. Il Boeing 787-9 e l'Airbus A350-900 sostituiranno gradualmente il quadrimotore A340 a lungo raggio, per il 15% della flotta entro la metà di questo decennio.

In media, i nuovi aerei consumeranno circa 2,5 litri di cherosene per passeggero per 100 chilometri volati, con un risparmio del 30 per cento rispetto alla maggior parte dei modelli di velivoli a lungo raggio attualmente impiegati.