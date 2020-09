Gruppo LEGO, boom di vendite e risultati in crescita nel 1° semestre

(Teleborsa) - Ottimi risultati per il Gruppo LEGO, che ha beneficiato di una forte domanda nel primo semestre, riuscendo ad incrementare le vendite (+14%) e la sua quota di mercato.



I primi sei mesi dell'anno chiudono con un fatturato in crescita del 7% a 15,7 miliardi di corone danesi, mentre l'utile operativo è stato di 3,9 miliardi di corone danesi, con un aumento dell'11% rispetto al 2019.



"Quando il COVID-19 ci ha costretto alla chiusura di negozi e uffici, i nostri colleghi hanno fatto tutto il possibile per lavorare in sicurezza e portare il gioco ai bambini e alle famiglie di tutto il mondo. Vorrei ringraziarli per il loro straordinario contributo e per i loro continui e fantastici sforzi, ha affermato il CEO del Gruppo LEGO, Niels B. Christiansen. © RIPRODUZIONE RISERVATA