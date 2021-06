Gruppo Iren: on line il nuovo portale Amiat

(Teleborsa) - È online il nuovo portale Amiat pensato per soddisfare le esigenze di informazione e di approfondimento dei cittadini sul ciclo integrato dei rifiuti e sui servizi erogati dall'azienda. I contenuti – spiega il Gruppo Iren in una nota – sono stati revisionati e strutturati per rendere la fruizione sempre più semplice e intuitiva, favorendo così la ricerca delle informazioni da parte del pubblico.

La sezione Servizi è il cuore di tutto il sito: vengono presentate e approfondite le attività che Amiat eroga e, in particolare, la raccolta dei rifiuti e l'igiene ambientale. Funzionalità nuova e rilevante è il Servizio raccolta per zona che permette agli utenti di inserire il proprio indirizzo per conoscere modalità e informazioni puntuali sulla modalità di raccolta dei rifiuti.

La homepage ha una grande prevalenza di immagini e icone per rendere più immediata e accattivante la navigazione del sito e, oltre a contenere il collegamento alle sei sezioni principali (Azienda, Ciclo integrato dei rifiuti, Servizi, Comunicazione, Società trasparente e Contatti), riporta alcuni link diretti agli argomenti di maggiore interesse.

Per rispondere alle necessità di informazione puntuale delle comunità straniere che vivono a Torino, le parti più significative del sito sono state tradotte in cinque lingue (inglese, francese, spagnolo, cinese e arabo). Tra queste, "Come differenziare" aiuta il cittadino nella corretta differenziazione dei rifiuti. La sezione, direttamente raggiungibile dalla homepage, contiene il link a due video nei quali operatori di Amiat spiegano come differenziare correttamente i rifiuti in arabo e francese.

Nel nuovo sito ha trovato poi il suo spazio anche "Taurino Netturbino", la mascotte di Amiat, che propone contenuti scaricabili per il divertimento dei più piccoli.

Tutto il portale è stato adattato alla versione mobile, in modo che le informazioni siano facilmente fruibili anche dagli smartphone e in mobilità.

"Abbiamo sottoposto il nostro sito a un aggiornamento puntuale e sostanziale – ha dichiarato Christian Aimaro presidente di Amiat Gruppo Iren – così da fornire un servizio con caratteristiche di fruibilità adatte alle nuove esigenze informative dei cittadini italiani e stranieri".