Gruppo Immsi, utile netto 1° semestre sale a 34,4 milioni

(Teleborsa) - Ilha archiviato il primo semestre del 2022 con, riportando unrispetto ai 31,2 milioni di euro al 30 giugno 2021, inclusivo della quota dei minorities pari a 19,7 milioni di euro.hanno raggiunto ildi euro, in aumento del 17% rispetto ai 920,7 milioni di euro registrati nel primo semestre 2021, cosìche si è attestato a 149,4 milioni di euro,rispetto a 140,6 milioni di euro registrati nel primo semestre 2021. L'Ebitda margin è pari al 13,9% (15,3% nel primo semestre 2021). L'Ebit consolidato ammonta a 81,2 milioni di euro, in progresso del 9,7% rispetto ai 74,1 milioni di euro del primo semestre 2021.(PFN) del Gruppo Immsi al 30 giugno 2022 risulta pari a 758,3 milioni di euro, in miglioramento di 34 milioni di euro rispetto ai 792,3 milioni di euro al 30 giugno 2021 e di 5,9 milioni di euro rispetto a 764,2 al 31 dicembre 2021.Nel primo semestre del 2022 il Gruppo Immsi ha consuntivato, in leggera riduzione rispetto ai 73,9 milioni di euro investiti nel primo semestre 2021.Grazie all'ampia diversificazione geografica delle vendite e degli acquisti,del Gruppo Immsi alle. Nonostante la formulazione di previsioni rimanga ancora complessa, e anche il secondo trimestre del 2022 sia stato caratterizzato da un quadro macroeconomico complesso, il Gruppo Immsi continuerà a lavorare per rispettare impegni e obiettivi, mantenendo in essere tutte le misure necessarie a rispondere in modo flessibile ed immediato alle situazioni inattese e difficili che dovessero ancora manifestarsi, grazie ad una attenta ed efficiente gestione della propria struttura economica e finanziaria., Dirigente Preposto e Investor Relator. Nel corso del Consiglio odierno è stato inoltre presentato il nuovo organigramma aziendale di Immsi., che prevede l'istituzione della figura di Responsabile Amministrativo, ricoperta da Andrea Paroli, a riporto diretto del CFO.