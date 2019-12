Gruppo Iccrea sigla accordo transattivo con Cassa Centrale Banca

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che conclude la prima fase del processo di definizione dei, in base all'accordo firmato il 14 ottobre scorso, prevededel Gruppo trentino dal capitale di Iccrea Banca.In particolare,el Gruppo Iccrea hanno già provveduto a, ciascuna secondo un piano di riparto condiviso con la Capogruppo,ad oggi dal Gruppo CCB. Ricevute, dalle BCC, rper un valore complessivodall'accordo.Contestualmente, infatti, si è anche dato seguito al percorso di compensazione delle reciproche partecipazioni, mediante il riacquisto delle quote che il Gruppo Iccrea e il Gruppo CCB detenevano in alcune società dei rispettivi Gruppi.L'accordo di uscita definitiva del Gruppo Cassa Centrale dal capitale di Iccrea Banca prevede la sua, da parte del Gruppo Iccrea, delle quote di proprietà detenute dal Gruppo CCB.