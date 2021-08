Gruppo Generali, nel semestre raddoppia l'utile a oltre 1,5 miliardi

Martedì 3 Agosto 2021, 08:15

(Teleborsa) - Il Gruppo Generali chiude il primo semestre con un utile netto raddoppiato a 1.540 milioni dai 774 milioni dello stesso periodo del 2020, trainato dal risultato operativo, che ha quasi raggiunto i 3 miliardi (+10,4%), grazie allo sviluppo positivo dei segmenti Vita, Asset Management e Holding e altre attività.

"Gli eccellenti risultati di oggi confermano che siamo pienamente in linea per raggiungere gli ambiziosi obiettivi dell'attuale piano 'Generali 2021', anche in questo contesto molto sfidante", commenta il Group CEO di Generali, Philippe Donnet, spiegando "la crescita significativa realizzata nei primi sei mesi dell'anno rafforza la posizione di Generali come leader europeo, grazie alla nostra eccellenza operativa, all'accelerazione della nostra innovazione digitale e alla qualità della nostra rete di distribuzione".

"Continueremo ad andare avanti - afferma - focalizzandoci ancora di più sulla nostra ambizione di essere Partner di Vita, facendo leva sull'entusiasmo, la passione e l'energia dei nostri 72.000 colleghi e 165.000 agenti presenti in tutto il mondo, e aspettiamo l'Investor Day del prossimo 15 dicembre per presentare il nuovo piano".

La profittabilità tecnica dei segmenti Vita e Danni si è attestata ad ottimi livelli, con il New Business Margin a 4,67% (3,94% 1H20) e il Combined Ratio sostanzialmente stabile a 89,7% (+0,2 p.p.). Il risultato operativo del segmento Asset Management aumenta a 306 milioni (+39,6%).

I premi lordi ammontano a 38.093 milioni (+5,5%) grazie agli andamenti positivi in entrambi i segmenti di attività: grazie agli andamenti positivi nei segmenti Vita (+5,8%) e Danni (+4,9%).

Ottima la raccolta netta Vita, che si attesta a 6,3 miliardi (-8,6%): crescono sia la componente puro rischio e malattia (+10,3%), sia quella unit-linked (+0,9%). Le riserve tecniche Vita sono pari a 393,4 miliardi (+2,3%; +3,4% escludendo l'effetto del deconsolidamento di un fondo pensione nei paesi dell'Europa centro-orientale). Gli Asset Under Management complessivi del Gruppo sono pari a 672,4 miliardi (+2,7% rispetto al 31 dicembre 2020).

Il patrimonio netto di Gruppo si attesta a € 28.412 milioni (-5,4% rispetto al 31 dicembre 2020). Il Gruppo conferma l'eccellente posizione di capitale con il Solvency Ratio a 231% (224% FY2020).