Gruppo FS, Trenitalia: offerta di trasporto adeguata alla richiesta di mobilità

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Giornata positiva di "ripartenza" perquesta dell'per gli. Sono circainoggi lunedì 4 maggio per l'dal lockdowm disposto per l'emergenza sanitaria COVID-19. A questi si aggiungonoper gli "spostamenti necessari" indicati dalle Autorità competenti.D'accordo con le Regioni, Committenti del Servizio, l'rispetto alla scorsa settimana, passando da circa 2mila corse a 3.800. In viaggio su questa categoria di convogli circache corrisponde al 13% dei passeggeri del periodo prima dell'emergenza.Il riempimento medio dei treni regionali è pari al 15%, già calcolato in base alla nuova disponibilità al 50% di posti a sedere.Le persone in viaggio sui, circa il doppio dei viaggiatori rispetto alla scorsa settimana. Il numerodei passeggeri èDa. I due biglietti sono già acquistabili dallo scorso fine settimana.E' intanto in corso, segnaletica sulledei viaggiatori. Mentresi stanno completando. Sono state, inoltre, potenziate le attività di sanificazione e igienizzazione su tutta la flotta di Trenitalia.Ili;i.