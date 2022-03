Gruppo FS sponsor di Superbarocco, la mostra doppia tra Roma e Genova

(Teleborsa) - Il Gruppo FS è al fianco del Palazzo Ducale a Genova e delle Scuderie del Quirinale a Roma per Superbarocco, un percorso espositivo che legherà le due città per raccontare lo straordinario periodo del Barocco genovese. Sabato 26 marzo, nella Capitale, verrà inaugurata la mostra Superbarocco. Arte a Genova da Rubens a Magnasco in programma fino al 3 luglio mentre la mostra gemella Superbarocco. La forma della meraviglia. Capolavori a Genova tra il 1600 e il 1750, sarà aperta al pubblico da domenica 27 marzo e ospitata nel capoluogo ligure fino al 10 luglio. Entrambe le esposizioni, sponsorizzate da FS Italiane, sono a cura di Piero Boccardo, Jonathan Bober e Franco Boggero.

Come si legge sul portale FS News, "la partnership conferma l'impegno del Gruppo FS a favore della cultura e contribuisce alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio artistico-monumentale del Paese, sottolineandone la vocazione turistico-culturale". I titolari di CartaFRECCIA possessori di un titolo di viaggio delle Frecce con destinazione Genova o Roma e i passeggeri che scelgono gli Intercity, potranno accedere alle mostre in due al prezzo di uno oppure, se sono da soli, ottenere una riduzione sul biglietto di ingresso. Per usufruire delle agevolazioni è necessario che la data del viaggio sia antecedente al massimo di tre giorni per quanto riguarda la visita all'esposizione nel capoluogo ligure mentre di due giorni per quella nella Capitale.

Ingresso ridotto anche per le persone che raggiungono Genova o Roma a bordo dei convogli del trasporto regionale di Liguria, Lazio, Abruzzo, Molise e Campania e sono in possesso di un abbonamento valido o di un ticket di corsa semplice per il giorno di accesso alle mostre.