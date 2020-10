© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Viaggeranno sulle lineeha consegnato oggi, 26 ottobre, allaLo riporta- testata giornalistica online del Gruppo specificando che "salgono così aquesti convogli di ultima generazione, commissionati dalla società dein circolazione sull'isola e per la prima volta faranno tappa anche nella stazione di Siracusa Centrale. Prosegue, nonostante le difficoltà indotte dall'epidemia di Covid-19, il processo di produzione dei nuovi convogli, in coerenza con un piano nazionale di rinnovamento dell'intera compagine dei treni destinati al traffico regionale che prevede 600 nuovi convogli, di cuiDalquando arriverà l'orario invernale, questi Pop trarealizzerannoda lunedì al sabato. Tradotto, potranno far viaggiare 29.700 persone di cui 19.500 a sedere. Oltre al'ammodernamento della flotta siciliana, che nel 2021 avrà treni con un'età media di poco più di 7 anni, prevede l'innesto di 5 treni elettrici e 17 diesel-elettrici, così come hanno sottoscritto nel Contratto di Servizio laIl Contratto - si legge ancora - "prevedeper oltredei quali proprio per l'acquisto di treni che, in virtù di maggiorepotrebbero e dovrebbero incentivarne l'uso, a discapito del mezzo privato". Questa la scommessa chevogliono