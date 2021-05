13 Maggio 2021

(Teleborsa) - Rete Ferroviaria Italiana (RFI) ha siglato un accordo con le organizzazioni sindacali, che porterà nel 2021 all'assunzione di 1.000 persone su tutto il territorio nazionale. L'accordo, frutto di un confronto con le sei maggiori sigle sindacali di categoria, è stato accolto con soddisfazione da entrambe le parti e da Vera Fiorani, Amministratore delegato di RFI, presente nelle fasi finali della trattativa.

Il Gruppo FS Italiane conferma così l'importante ruolo che sta giocando nella delicata congiuntura sociale, economica e produttiva che il Paese vive ormai da 14 mesi, dall'inizio dell'emergenza sanitaria nel maro 2020.

L'accordo raggiunto è in linea con il Piano d'Impresa di RFI, in materia di sviluppo, ammodernamento, potenziamento e manutenzione della rete e crea le premesse per gestire nel modo più efficace ed efficiente la mole di attività che RFI e le altre società del Gruppo FS Italiane dovranno effettuare nei prossimi mesi.

Il Piano assunzioni prevede l'avvio di di procedure selezione e ripartizione per ciascun territorio della rete.