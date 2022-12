Gruppo FS, RFI lancia gara da 253 milioni per nodo AV/AC di Verona Ovest

(Teleborsa) -ha pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea la gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori delparte integrante dellaLa gara - spiega la nota ufficiale - ha un valore dinella stazione di Verona Porta Nuova, grazie alla realizzazione di 3,6 chilometri di nuova linea nonché di un nuovo tracciato di circa 3,3 chilometri dedicato ai treni merci e collegato alla futura interconnessione merci di Verona. Il progetto prevede inoltre interventi di razionalizzazione e potenziamento della stazione di Verona Porta Nuova con modifica e ampliamento dei binari, marciapiedi e sottopassi esistenti.Per il completamento dell'opera è stato nominato come Commissario Straordinario di Governo, Vice Direttore Generale di RFI.Gli interventi costituiscono una prima fase del progetto di riassetto complessivo del nodo ferroviario di Verona e rientrano nel completamento dell'asse ferroviariouno dei tasselli delIl progetto permetterà di ridurre le interferenze tra i diversi flussi di traffico, rendendo più fluida lae aumentando la capacità dell'infrastruttura nei nodi ferroviari di Brescia e Verona, con benefici sulla regolarità e sulla puntualità sia dei servizi a lunga percorrenza sia di quelli regionali nonché maggiore efficienza e consistenza del trasporto merci. Ladai flussi da e per la linea de