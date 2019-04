© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, precedentemente fissata per il 31 marzo scorso. La notizia non è ancora stata confermata da Ferrovie Italiane, ma l'intervento delsembra aver tolto i dubbi.", ha dichiarato il titolare del dicastero dei Trasporti a margine della presentazione della conferenza sulla mobilità.Non si conoscono al momento altri dettagli: la richiesta di rinvio dovrebbe essere stata spedita sabato 30 marzo, a un giorno dalla scadenza ufficiale, e si parlerebbe di 60 giorni.Ora toccherà ai commissari straordinari della compagnia aerea accettare o meno la proroga e, nel caso, indicare la nuova data di scadenza.La notizia ha messo in allarme i lavoratori Alitalia ed è a loro che si rivolto il ministro Toninelli. "", ha aggiunto in riferimento alle preoccupazioni espresse dall'Anp e dal suo presidente Marco Veneziani."Se passerà un mese in più o in meno, se sarà fine di aprile, penso sia veramente indifferente come data", ha proseguito Toninelli, sottolineando che "l'importante sarà che la soluzione sia duratura e che sia di rilancio come vettore nazionale".Il ministro ha poi ribadito che il