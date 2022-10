Gruppo FS, oltre un miliardo affidato da RFI per la fornitura di rotaie

Lotto 1 a JSW Steel Italy Piombino S.p.A. (€ 236.736.500);

Lotto 2 a ArcelorMittal Poland, S.A (€ 208.328.120);

Lotto 3 a Voestalpine Rail Technology GmbH (€ 189.389.200);

Lotto 4 a Saarstahl Rail (€ 170.450.280);

Lotto 5 a ArcelorMittal Espana, S.A (€ 142.041.900).

(Teleborsa) - Un miliardo e cento milioni di euro, l'equivalente dinecessari per idelle opere del, e per la sostituzione manutentiva di quelli esistenti. Come riporta FS News, il Gruppo FS guidato da Luigi Ferraris, con la sua controllata Rete Ferroviaria Italiana, sta immettendo linfa nell'industria siderurgica, iniziando dalle acciaierie didove la commessa vale oltre 390 milioni di euro e già esistono i presupposti per ampliare l'attuale affidamento.Del resto le nuove infrastrutture ferroviarie del PNRR, e non solo quelle, hanno bisogno di binari perché i treni possano entro il 2026 iniziare a viaggiarci.ha annunciato l'affidamento attraverso una gara europea di 5 lotti per un importo complessivo di 946 milioni di euro. Alladue lotti, il secondo, dell'importo di 153.725.000, con affidamento diretto sulla base di quanto previsto dall'art. 2, comma 3 del decreto semplificazioni.Questi iaffidati per gara nel dettaglio:Gli affidamenti permetteranno di soddisfare il fabbisogno dinecessario per l'avanzamento degli interventi PNRR e delle attività di manutenzione che si attestano intorno alle 43.000 rotaie da 108 metri all'anno.