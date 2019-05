Gruppo FS, oltre 15 milioni di persone in treno per feste Pasqua e ponti primaverili

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Risultato che testimonia come il mezzo ferroviario, ecologico per eccellenza, sia utilizzato sempre più spesso anche nei giorni festivi e di fine settimana per raggiungere le proprie destinazioni.Nel periodo giovedì 18 aprile-domenica 5 maggio,alla clientela nelle principali stazioni e a bordo treno,, ha permesso di gestire gli arrivi e le partenze dalle principali località italiane., sono state particolarmenteda turisti e da quanti hanno avuto desiderio e necessità di raggiungere parenti e amici., utilizzando anche i collegamenti ferroviari diretti da e per aeroporti e scali marittimi italiani verso il centro delle città.dei collegamenti regionali e metropolitaniquelli fra Firenze e Pisa e, oltre alle località di medie e piccole dimensioni adculturale e paesaggistica.A ciò va aggiunto che(+2% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno)(+2,8%)che si dichiarano soddisfatti del viaggio nell'intero suo complesso.Grazie ai 31 treni storici in viaggio durante le festività pasquali e i ponti primaverili. Tra gli itinerari preferiti, quelli. Il programma degli appuntamenti con i treni storici per la stagione estiva è disponibile sul sito web fondazionefs.it.