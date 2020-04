Gruppo FS: Milano Centrale illuminata tutte le sere fino alle 24 per la durata emergenza Covid-19

(Teleborsa) - A quasi novanta anni dalla sua inaugurazione, per la prima volta nella sua storia, Milano Centrale si veste di luce Tricolore. La principale stazione ferroviaria di Milano rimarrà illuminata tutte le sere fino alla mezzanotte, per tutta la durata dell'emergenza Covid 19. E, ogni sera, il momento dell'accensione sarà accompagnato dal suono dall'Inno nazionale d'Italia, udibile su tutta la Piazza Duca d'Aosta.



È un omaggio che il Gruppo FS Italiane e Milano Centrale vogliono rendere alla Città da uno dei suoi luoghi simbolo. È proprio da Milano Centrale che poco più di 10 anni fa fu inaugurata la linea Alta Velocità che ha consentito all'Italia di unirsi, crescere e svilupparsi. Ed è dalla Centrale, dai suoi spazi maestosi e dai suoi binari, che parte un messaggio di speranza e di unità per ripartire insieme verso il futuro.