Gruppo FS Italiane, sempre più collegamenti e servizi per l'Estate 2019

(Teleborsa) -. Due i temi cruciali presentati oggi a Milano in conferenza stampa dai vertici delle società del. Presente l'AD di FS Italianeinsieme agli AD delle principali società operative:per Rete Ferroviaria Italiana,per Trenitalia eper Italferr. L'inizio affidato al Presidente di Trenitalia,: Un vero e proprio record per la metropolitana d'Italia, che continuerà a correre con sempre più ambizioni nell'estate 2019 con. E' previsto, grazie ai 7 mila collegamenti esistenti, e una sempre maggiore qualità del servizio, sul regionale e sul long haul.Sempre alto il livello di sicurezza grazie ad una. "Ogni treno invia circa 5 mila segnali al secondo per la telediagnostica che assicura sicurezza ed affidabilità", ha sottolineato l'Ad di Trenitalia Orazio Iacono.Fra i nuovi treni va segnalato, inizialmente due coppie sulla, poi successivamente percorrendo l'intera dorsale Adriatica. Si tratta di- Business, Premium, Standard - e carrozza. Istituite ancheL'evento vuole poi celebrare i: unanellodelle persone e nella. Gli effetti, dopo dieci anni (2009-2019), sono evidenti nell'nell'evoluzione del sistema dei trasporti, nel turismo, nel mercato immobiliare dei centri urbani. L'Alta Velocità/Alta Capacità è stata la più grande opera infrastrutturale fatta in Italia nel dopoguerra, insieme all'autostrada A1 Milano Napoli.