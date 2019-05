Gruppo FS Italiane proiettato sul turismo sostenibile alla scoperta dell'Italia

Ultimo aggiornamento: 16:49

(Teleborsa) - Al via una serie di, alla riscoperta delle piccole e medieed all'insegna della, sono state presentate oggi da. L'occasione è stata il secondo TopRail Forum organizzato al Museo Ferroviario Nazionale di Pietrarsa da UIC (Union internationale des chemins de fer), FS Italiane e Fondazione FS Italiane.Il piano di sviluppo del turismo ferroviario fa perno suiche, nei prossimi cinque anni, raggiungerà i, molti dei quali sceglieranno l'Italia per i loro viaggi. Già, in questo contesto, assumerà un ruolo sempre più centrale, intercettando. Inoltre, ridisegnerà l'offerta multimodale, con l'obiettivo di potenziare l'accessibilità ai luoghi ad alta vocazione turistica.L'offerta turistica disi rafforza, sia sul mercato nazionale sia all'estero, conche consentono di raggiungere le mete estive e invernali più ricercate e i, da Nord a Sud della Penisola.Molte città, località storiche e di interesse turistico comepossono essere visitate con il servizio FrecciaLink. Il servizio intermodale di Trenitalia, infatti, mette a disposizione circa 20 collegamenti al giorno, ampliando così il network delle Frecce con servizi dedicati realizzati con autobus moderni e confortevoli.Cresce la: nel 2018 circa il 30% dei viaggiatori ha scelto il trasporto regionale per motivi di svago con un incremento dell'8% rispetto al 2017. I turisti che viaggiano a bordo dei treni regionali, infatti, possono raggiungere parchi, borghi storici e altre bellezze d'Italia, come quelle suggerite daidi Trenitalia.Trenitalia partecipa poi al consorzio Eurail/Interrail che da 40 anni promuove l'uso del treno come mezzo di trasporto privilegiato per visitare l'Italia e l'Europa. Il Pass Italia è il più venduto in tutto il mondo nell'ambito dei prodotti One Country.Molto apprezzati dai turisti anche gliche lae promuove: dal 2014 al 2018, 275mila turisti italiani e stranieri hanno scelto idella Fondazione, con una crescita di oltre 200% nel periodo., alla scoperta dei luoghi più affascinanti e suggestivi d'Italia. Da Nord a Sud della Penisola, in soli tre anni sono state riaperte all'esercizio turistico nove linee dedicate al turismo dolce per quasi 600 chilometri di binari..Grande successo del, con oltregiunti da ogni parte d'Italia e dall'estero, fra il 2014 ed il 2018. Nei progetti futuri della Fondazione FS Italiane c'è poi il restauro del, il primo in Italia all'interno di una ex stazione, il cui cantiere è stato inaugurato sabato 4 maggio 2019.Lanelle scelte di chi viaggia e i turisti che arrivano nel nostro Paese chiedono sempre più connessione e informazione. Per questo FS Italianeper le informazioni e l'acquisto di servizi dedicati al turismo.nugo è l'app, lanciata a giugno 2018 dal Gruppo FS Italiane, che. La piattaforma tecnologica (disponibile per Android e IOS) permette didei vettori di trasporto scelti per il viaggio, non solo ferroviari ma anche per il Trasporto Pubblico Locale.