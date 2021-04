26 Aprile 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - Con le riaperture cresce l'offerta giornaliera di treni: un 10% di posti in più sui treni regionali e 300 bus pronti a integrare l'offerta. Sono queste solo alcune delle misure predisposte a partire da oggi, 26 aprile, dal Gruppo FS Italiane su richiesta del Ministro Giovannini per affrontare la ripartenza di tutte le attività, garantendo la sicurezza e la tutela della salute delle persone che si sposteranno per motivi di lavoro e studio.

L'offerta dei treni regionali conta attualmente 6.900 corse al giorno per circa 2,1 milioni di posti offerti, già calcolati in base ad una capienza del 50%. Il potenziamento è stato definito insieme alle singole Regioni, sulla base di un'analisi degli spostamenti nelle fasce pendolari. Saranno poi potenziate le attività del pulitore viaggiante a bordo, durante il viaggio in treno.

Previsti oltre 70 presidi di assistenza straordinari e spazi per i tamponi gratuiti alla popolazione nelle principali stazioni. Grazie all'accordo fra il Gruppo FS Italiane e Croce Rossa Italiana, sono attivi a Roma Termini e Milano Centrale dei gazebo per effettuare tamponi gratuiti alla popolazione. Entro il 10 maggio è prevista l'apertura dei gazebo nelle stazioni di Genova, Torino, Bologna, Firenze, Venezia, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Palermo e Cagliari.

Nei prossimi giorni, inoltre, sarà incrementata l'offerta Alta Velocità e media-lunga percorrenza per soddisfare l'aumento atteso della domanda di trasporto.