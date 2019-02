(Teleborsa) - Il nuovo piano industriale del Gruppo FS Italiane avrà un'incidenza sul PIL fra lo 0,7% e lo 0,9% nei prossimi cinque anni ed un impatto positivo sull'occupazione, con 4 mila persone in più soltanto all'interno del gruppo.



Lo ha detto l'Amministratore delegato di FS Italiane, Gianfranco Battisti, in occasione della presentazione del nuovo piano d'investimenti da 14,6 miliardi per la Lombardia.



"Quindi vuol dire che saremo una leva fondamentale per lo sviluppo economico del Paese", ha affermato Battisti che ha indicato la dimensione degli investimenti pianificati in 9 miliardi di euro.





