Gruppo FS e Hupac, firmato MoU per sviluppare trasporto intermodale verso l'Europa

(Teleborsa) - Nuovi servizi intermodaliin Italia e verso l'Europa, sviluppo e gestione di terminal per incrementare la qualità del trasporto intermodale e ampliare il network del traffico su ferro per raggiungere in Italia gli obiettivi europei e arrivare al 30% di merci trasportate su rotaia entro il 2030.È quanto prevede ilfirmato a Roma tra il, rappresentato dall'Amministratore Delegato, Luigi Ferraris, e dall'Amministratore delegato di, Gianpiero Strisciuglio e il, presente con Michail Stahlhut, CEO di Hupac SA, alla presenza del Presidente Hupac SA Hans Jörg Bertschi e di Bernhard Kunz, membro del Consiglio di Amministrazione del Gruppo.Il documento servirà in prima istanza a verificare la possibilità e il reciproco interesse a realizzare un progetto die operativa finalizzato allo sviluppo di soluzioni logistiche e di trasporto ferroviario e intermodale delle merci in particolare sulle relazioni Italia – Europa nord Orientale e tra Europa sud orientale verso i Balcani. Le attività riguarderanno in particolar modo i servizi intermodali terrestri e l'ampliamento delda e verso i porti nazionali e internazionali, avvalendosi di connessioni ferroviarie e intermodali terrestri.Una cooperazione storica, quella tra il Gruppo FS e Hupac, che vede, tra gli altri, progetti in corso attraverso la società, (Terminal AlpTransit), partecipata da Hupac e Mercitalia impegnata nella realizzazione di 3in Italia: Milano smistamento (un primo modulo sarà realizzato entro il 2025, ma il completamento dell'opera avverrà entro il 2026), Brescia, che sarà completato entro il 2026 e Piacenza, entro il 2024. La gestione della logistica e del trasporto merci attraverso laè un esempio virtuoso nel panorama europeo: nel 2021 il 75% delle merci movimentate ha visto il treno protagonista, tra ferro convenzionale e intermodale, con una crescita soprattutto di quest'ultima a scapito del trasporto su gomma sulle lunghe percorrenze."Con la firma di questo MoU - ha dichiarato, AD del Gruppo FS - ampliamo e rafforziamo la nostra collaborazione con Hupac in coerenza con una strategia complessiva che punta allo sviluppo dell'intermodalità e all'obiettivo di raddoppiare la quota del trasporto delle merci in treno su distanze superiori ai trecento/quattrocento chilometri e allo sviluppo di un sistema logistico sempre più sostenibile e innovativo. Il Gruppo FS Italiane, tramite il Polo Logistica, punta a così a diventare un operatore di sistema e, grazie alle importanti infrastrutture ferroviarie nazionali e transeuropee che sta realizzando, ad ampliare la sua offerta facendo dell'Europa il proprio mercato domestico"."Il Gruppo Fs Italiane – dice il Presidente Hupac SA Hans- è il nostro partner storico da decenni. Insieme siamo riusciti ad aumentare, in modo continuativo, il trasferimento delle merci dalla strada alla ferrovia sull' asse Nord-Sud. Il PNRR, e in particolare l'opera del Terzo valico dei Giovi, renderanno ancora più competitivo il sistema ferroviario merci. Insieme al Gruppo FS desideriamo dare un contributo importante per un'ulteriore crescita e per raggiungere gli obiettivi ambientali che l'Europa, l'Italia e la Svizzera si sono posti".