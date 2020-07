Gruppo FS, Battisti: vogliamo essere driver della ripresa economica del Paese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Trenitalia (Gruppo FS Italiane) ha consegnato il primo dei 72 treni regionali Rock alla Regione Lazio. La flotta dei nuovi treni super ecologici garantirà, entro il 2024, il rinnovo del parco mezzi della regione. Alla cerimonia di consegna a Roma Termini hanno partecipato, Presidente Regione Lazio,, Assessore ai Lavori Pubblici e Mobilità Regione Lazio,, Amministratore delegato e DG di Ferrovie dello Stato Italiane,, Amministratore Delegato e DG Trenitalia, e, Direttore Divisione Passeggeri Regionale Trenitalia."Per noi è un punto importante oggi. Arriva l'ennesimo treno a livello nazionale, uno dei 600 nuovi treni che abbiamo messo in campo per il, che ricordo è". E' quanto detto da Gianfranco Battisti amministratore delegato del Gruppo FS ai microfoni di Teleborsa."Noiproprio sui pendolari, ma dobbiamo soprattuttoe lo possiamo fare con treni come questo, che hanno degli standard molto alti ed ecologicamente sostenibili e rappresentano quel tassello in più che cambierà il modo di viaggiare dei pendolari in italia"."Per il Gruppo molti investimenti - prosegue Battisti - sono, perché vogliamo davvero esser un driver della ripresa economica del Paese. Lo facciamo soprattutto dal punto di vista infrastrutturale, ma molto anche per quanto riguarda la digitalizzazione,e questo è un investimento necessario per renderci ancora più competitivi".