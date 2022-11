Gruppo FS, AD Ferraris: "Nuova figura per migliorare ascolto clienti"

(Teleborsa) -. "Stiamo pensando a unache, come il, si occupi di tutto quello che succede nello scalo e risponda, portale informativo del Gruppo, riporta le parole dell'amministratore delegato del Gruppo FSintervistato dalla giornalista, nell'ambito dell'eventol'appuntamento del consumerismo italiano promosso da Assoutenti, giunto nell'anno del quarantesimo compleanno dell'associazione alla sua 5° edizione.ha aggiunto Ferraris spiegando che "per noi del Gruppo FS la cultura dell'ascoltoCentrale anche la. "ha detto l'AD Ferraris. "Per questo abbiamo lanciato una società che si occupi direttamente della sicurezza dei viaggiatori e dei nostri colleghi".Un impegno concreto quello nei confronti dei clienti , testimoniato, secondo Ferraris anche dal lavoro della società capofila del Polo, "che ha avviato da tempo un percorso di confronto e dialogo con leche ha portato alla firma dei protocolli d'intesa per la procedura diUn approccio che riguarda anche ilper "favorire una progettazione sempre più partecipata delle opere". "Quando andiamo a lavorare su un'infrastruttura – ha spiegato l'AD - agiamo in casa d'altri per cui dobbiamo avere massimo rispetto.