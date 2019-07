Gruppo FS, a Roma il convegno sulle nuove sfide del turismo italiano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, un convegno per creare un connubio vincente tra. Il convegno, organizzato dall', si è svolto alla presenza del, e dell'Tra i temi affrontati nell'incontro quello dell', mettendo in comunicazione stazioni, porti e aeroporti. Ma anche il, con i suoi treni storici, con un occhio di riguardo al "turismo dolce", con le sue linee ferroviarie dismesse e trasformate in piste ciclabili, fino ad arrivare agliIl convegno ha fornito l'occasione per presentare i, progetto che, periodicamente, metterà in luce l'importanza di questo settore per l'intero Paese, evidenziando informazioni e flussi turistici internazionali sia nelle più conosciute destinazioni di viaggi sia in quelle meno note, con elevati potenziali di crescita.