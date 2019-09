© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -che si sarebbe presentata a lei come l'Immacolata Concezione, ovvero la Madonna. L'apparizione fu la prima di una lunga serie che ebbe termine solo il successivo 16 luglio. Lourdes divenne così in breve una delle più importanti mete di pellegrinaggio e di turismo religioso. Oltre sei milioni di persone raggiungono ora il santuario ogni anno.Trenitalia e tutto il Gruppo FS Italiane ha avviato da decenni un'importante collaborazione con Unitalsi e le altre associazioni religiose raggruppate nel CNPI (Comitato Nazionale Pellegrinaggi Italiano) per il trasporto di pellegrini appunto al Santuario transalpino e verso altre mete di culto.. Frutto di un grande impegno professionale e di sensibilità sociale che Trenitalia, e tutto il Gruppo FS Italiane insieme ai suoi dipendenti, hanno da sempre profuso in questa particolare attività a fianco delle persone.Il principale obiettivo della società di trasporto di FS Italiane è non soltanto continuare ad offrire questo servizio,. D'accordo con Unitalsi e le altre Associazioni, Trenitalia ha così intrapreso un importante operazione di restyling dei treni charter per Lourdes. Gli interventi riguardano sia la parte esterna ma soprattutto gli interni, completamente rinnovati.. Oltre che essere un'importante occasione di socializzazione, il viaggio in treno contribuisce alla creazione di una vera comunità itinerante, elemento caratteristico dei pellegrinaggi.. L'obiettivo per la stagione 2020 è quello di rinnovare l'intera flotta dedicata ai pellegrinaggi, per complessive 57 vetture.