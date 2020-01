Gruppo FOS, ricavi preliminari 2019 in forte crescita

(Teleborsa) - Il Gruppo FOS quotato all'AIM Italia ha fornito i dati preliminari dell'esercizio 2019, che chiude con ricavi netti consolidati pari a circa 9,6 milioni di euro, in crescita di circa il 22% rispetto ai 7,9 milioni di euro del 2018.



Dal punto di vista dell'evoluzione e della tecnologia, il Gruppo Fos conferma la sua vocazione di realtà aziendale attenta agli investimenti, con una spesa complessiva in R&D di circa 2 milioni di euro, rispetto ai 1,6 milioni euro del corrispondente periodo del 2018 (+25%). Risorse umane in aumento a 152 unità (+20%).



Oggi FOS segna sul mercato di Milano un progresso dell'1% circa.







