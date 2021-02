(Teleborsa) - Il Gruppo FOS , PMI genovese attiva nel settore software, ha chiuso il bilancio 2020 con ricavi pro-forma pari a circa 12,9 milioni di euro (+33% sul 2019), che includono l'effetto dell'acquisizione di InRebus Technologies formalizzata in data 22 dicembre 2020.



Tale risultato è ottenuto dalla somma dei ricavidel Gruppo FOS consolidati 2020, pari a 10,6 milioni di euro, in crescita del 10% (9,7 milioni di euro nel 2019) e i ricavi di InRebus Technologies, pari a 2,3 milioni di euro circa (quest'ultimi considerati come se fossero consolidati per l'intero esercizio 2020).



Spesa complessiva in R&D pari a circa 2,1 milioni di euro (+3% sul 2019) e occupazione in crescita organica a 177 risorse complessive (+16% 9).



Posizione Finanziaria Netta di gruppo in miglioramento del 145% a +1,6 milioni di euro. © RIPRODUZIONE RISERVATA