Gruppo FOS in rally dopo via libera a progetti Cymon e Safe 4.0

(Teleborsa) - Grande giornata per FOS, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,14% dopo lil via libera a due importanti progetti a Genova. La società di consulenza e ricerca tecnologica, quotata al segmento AIM Italia, ha ricevutoda parte del, per un investimento complessivo di, finanziato per circa 332.275 Euro a fondo perduto da parte del Centro di Competenza Start 4.0. I due progetti prevedono un investimento da parte di Fos di circa 294mila Euro finanziato dal Centro di Competenza Start 4.0 con un contributo a fondo perduto pari a 137mila Euro.Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, si nota che FOS mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,24%, rispetto a +0,2% del principale indice della Borsa di Milano).Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 3,295 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 3,22. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 3,17.