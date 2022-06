Gruppo Dott. Gallina: da Intesa Sanpaolo finanziamento di 7 milioni di euro con Garanzia Green di SACE

(Teleborsa) - Ammonta a 7 milioni di euro e beneficia della Garanzia Green di SACE il finanziamento concesso da Intesa Sanpaolo alla Dott. Gallina Srl, specializzata nella lavorazione di materie prime plastiche. Le risorse sono destinate alla produzione di una nuova gamma di lastre acriliche e in policarbonato realizzate attraverso il recupero e la rigenerazione di materiali usati, in linea con i criteri dell'economia circolare.

Gli impianti troveranno collocazione nello stabilimento di Borgaretto (Torino) dell'azienda, dove si punta a un forte efficientamento energetico dei processi. I materiali necessari per la produzione verranno raccolti attraverso un sistema di operatori logistici convenzionati. A piena capacità sarà possibile generare un fatturato di 15 milioni di euro, con una riduzione di emissioni in CO2 stimabile pari a 3.200 tonnellate/anno.

Il Gruppo Gallina è caratterizzato da una buona diversificazione geografica dei mercati di riferimento. Il piano degli investimenti per il 2022 prevede un'ulteriore crescita, in particolare in USA, Turchia e Germania. In Italia, l'obiettivo primario è la completa riqualificazione industriale del sito di Borgaretto collegato al progetto de "La fabbrica trasparente" e del quartier generale a Beinasco nell'area ex Comau, edificio "laboratorio e immagine" per il quale è già attiva una linea di credito Intesa Sanpaolo.

L'operazione rientra nell'ambito della convenzione green con Intesa Sanpaolo, nella quale SACE interviene con una garanzia a copertura di finanziamenti destinati sia a grandi progetti di riconversione industriale sia alle PMI che intendono ridurre il proprio impatto ambientale e avviare una trasformazione sostenibile.

"In un contesto internazionale decisamente complesso e incerto, – ha dichiarato Dario Gallina CEO del gruppo – stiamo comunque portando avanti progetti di crescita, caratterizzati anche da una visione ‘alta', legata alla sostenibilità ambientale e al riciclo delle materie prime, garantendo occupazione e sviluppo al territorio".