(Teleborsa) - Rifinanziamento, rimodulazione debito e nuovo piano industriale ed occupazionale per il, azienda in crisi di Somma Vesuviana, operante nel settore aeronautico ed aerospaziale. E' quanto definito alsulla base degli impegni assunti dall'azienda. Presieduto dalla Sottosegretaria, erano presenti al tavolo il Ministero del Lavoro, le Regioni Campania e Puglia, l'azienda, l'INPS, Invitalia e le organizzazioni sindacali.L'azienda ha annunciato di averper la rateizzazione del debito, ma anche undel Gruppo, che sarà perfezionato dopo l'omologa del Tribunale di Nola. Dema si è inoltre impegnata ad avviare una livello territoriale sulla gestione del, che coinvolge 680 dipendenti diretti più quelli dell'ex società DCM."Quanto presentato oggi è un snodo importante di un percorso che ha visto coinvolti tutti gli attori al tavolo", ha dichiarato la, aggiungendo che "l'impegno dell'INPS e di Invitalia è stato chiaramente fondamentale" per lo sblocco della crisi. "L'obiettivo - ha sottolineato - è quello di, affrontando il mercato e tutelando il perimetro occupazionale"."Attendiamo con attenzione il provvedimento del Tribunale di Nola sul piano di risanamento e l'approvazione dei Contratti di Sviluppo da parte di Invitalia per il supporto agli investimenti futuri", ha replicato, coordinatore Uilm Nazionale per l'aerospazio, aggiungendo che ora dovrà partire ilsul "del Gruppo DEMA per lo sviluppo industriale e ladei siti di Benevento, Somma Vesuviana e Brindisi". Attenzione sarà posta - ha spiegato - sui 34 milioni di investimenti stimati, sulla garanzia dei livelli occupazionali, sulle attività produttive e prodotti previsti con le sue declinazioni a livello dei quattro siti interessati.