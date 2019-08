Gruppo Credito Fondiario, utile netto di 5,2 milioni nei primi sei mesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Chiusura positiva per ilche registra un utile netto dicon un margine di intermediazione di. Gli Asset Under Management proforma ammontano amentre il portafoglio di investimenti proprietari è pari aNel corso del primo semestre,, creando, una piattaforma di recupero e gestione crediti, che hanno portato l'organico complessivo aIl Direttore Generale del Gruppo, Iacopo: "Vogliamo raggiungere i target che la Banca ha fissato all'interno del proprio piano industriale. Inoltre - continua il Direttore - vogliamo portare avanti il, valutando le opportunità che ci possano vedere player attivo sul mercato. Siamo focalizzati sullo studio che abbiamo avviato con IFIS per".